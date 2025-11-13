www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года

14.11.2025 12:33 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом
  • В России заработал «период охлаждения» для SIM-карт
  • Шаман и Мизулина: Свадьба года или кринж.

 

Источник: ПЛН-FM



