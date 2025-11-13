13.11.2025 12:34 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни
«Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года
14.11.2025 12:33 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом
- В России заработал «период охлаждения» для SIM-карт
- Шаман и Мизулина: Свадьба года или кринж.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати