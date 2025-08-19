19.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести обязательные проверки на адекватность депутатов и кандидатов в депутаты?
Дебаты представителей региональных отделений партий на «ПЛН FM»
20.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Дебаты представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, состоялись в прямом эфире «ПЛН FM» сегодня, 20 августа.
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:
- Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия»), председатель регионального Совета сторонников партии;
- Олег Брячак, депутат областного Собрания, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!»;
- Яна Иванова, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко»;
- Павел Бикташев, председатель регионального отделения партии «Родина».
Ведущий Александр Савенко обсудил с ними ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, их проблемы и перспективы, а также работу органов местного самоуправления.
Источник: ПЛН-FM
