www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 июля 12 августа 11 августа 17 июля 11 августа 12 августа 11 августа Телефон прямого эфира 7 августа 11 августа 8 августа 11 августа 13 августа 7 августа 13 августа 11 августа

Дебаты представителей региональных отделений партий на «ПЛН FM»

20.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Дебаты представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, состоялись в прямом эфире «ПЛН FM» сегодня, 20 августа.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:

  • Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия»), председатель регионального Совета сторонников партии;
  • Олег Брячак, депутат областного Собрания, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!»;
  • Яна Иванова, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко»;
  • Павел Бикташев, председатель регионального отделения партии «Родина».

Ведущий Александр Савенко обсудил с ними ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, их проблемы и перспективы, а также работу органов местного самоуправления.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?









  смотреть результаты



Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?









  смотреть результаты