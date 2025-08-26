14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
Дебаты представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, состоялись в прямом эфире «ПЛН FM» сегодня, 27 августа.
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:
- Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;
- Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;
- Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»;
- Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Партии пенсионеров», член Высшего совета партии;
Они, как и их коллеги - участники предыдущей программы, обсудили ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, работу органов местного самоуправления, их проблемы и перспективы.
Ведущий дебатов - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
