Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»

27.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Дебаты представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, состоялись в прямом эфире «ПЛН FM» сегодня, 27 августа.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:

  • Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;
  • Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;
  • Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»;
  • Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Партии пенсионеров», член Высшего совета партии;

Они, как и их коллеги - участники предыдущей программы, обсудили ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, работу органов местного самоуправления, их проблемы и перспективы.

Ведущий дебатов - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Источник: ПЛН-FM



