«Летопись воинской славы Псковской земли»: Логистика русских ратей в XVI - XVII вв

Слушайте новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Как снабжались войска Московского государства? Каковы были нормы и способы обеспечения русской армии периода Московского царства? В какую сумму обходился русской казне военный поход? Об этом и многом другом расскажет начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

Источник: ПЛН-FM