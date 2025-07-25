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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Логистика русских ратей в XVI - XVII вв
28.07.2025 12:45 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Как снабжались войска Московского государства? Каковы были нормы и способы обеспечения русской армии периода Московского царства? В какую сумму обходился русской казне военный поход? Об этом и многом другом расскажет начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.
Источник: ПЛН-FM
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