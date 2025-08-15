www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»?

18.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Гость студии -  начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.  Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о принципе службы, когда появилась и  насколько была эффективна поместная система, что из себя представлял среднестатистический помещик времен Ливонской войны, как служили дети боярские.  

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



