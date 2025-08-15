«Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»?
18.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о принципе службы, когда появилась и насколько была эффективна поместная система, что из себя представлял среднестатистический помещик времен Ливонской войны, как служили дети боярские.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати