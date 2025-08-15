«Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о принципе службы, когда появилась и насколько была эффективна поместная система, что из себя представлял среднестатистический помещик времен Ливонской войны, как служили дети боярские.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM