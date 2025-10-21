www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков

22.10.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска - «Татарское иго и Господин Псков - миф или реальность?».

Псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин даст определение понятию «иго», которое изменит представление радиослушателей о периоде татаро-монгольского владычества на Руси; а также представит доказательства, подтверждающие, что в этот период отечественной истории Псков обладал совершенно уникальным статусом. Ведущий — Олег Добрынин.

 

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



