«Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков

Тема нового выпуска - «Татарское иго и Господин Псков - миф или реальность?».
Псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин даст определение понятию «иго», которое изменит представление радиослушателей о периоде татаро-монгольского владычества на Руси; а также представит доказательства, подтверждающие, что в этот период отечественной истории Псков обладал совершенно уникальным статусом. Ведущий — Олег Добрынин.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
