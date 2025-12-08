«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Об истории стрелецких войск на территории Пскова сегодня расскажет начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

Ведущий программы Олег Добрынин обсудит с гостем следующие вопросы:

Историография и источники проблемы;

Кто был до стрельцов, когда появились стрельцы и какова была структура;

Кто мог быть стрельцом и как снабжали стрельцов;

Обязанности стрельцов.

Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM