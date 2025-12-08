«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы

08.12.2025 14:00 «Постскриптум»: Прямые линии, домашний арест экс-ректора и новый министр образования в Пскове
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Об истории стрелецких войск на территории Пскова сегодня расскажет начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.
Ведущий программы Олег Добрынин обсудит с гостем следующие вопросы:
Историография и источники проблемы;
- Кто был до стрельцов, когда появились стрельцы и какова была структура;
- Кто мог быть стрельцом и как снабжали стрельцов;
- Обязанности стрельцов.
Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.
