«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы

09.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Об истории стрелецких войск на территории Пскова сегодня расскажет начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

Ведущий программы Олег Добрынин обсудит с гостем следующие вопросы:

Историография и источники проблемы;

  • Кто был до стрельцов, когда появились стрельцы и какова была структура;
  • Кто мог быть стрельцом и как снабжали стрельцов;
  • Обязанности стрельцов.

Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

