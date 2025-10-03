12:34 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым
Радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) совместно с региональным отделением «Деловой России» запускают новый проект «Деловой полдень». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях.
Ведущая программы - исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина, а гостем первого выпуска станет руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александр Скоробогатов.
Источник: ПЛН-FM
