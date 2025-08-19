«Эхо города»: Готовность школ Пскова к 1 сентября

Считанные дни остаются до старта нового учебного года 2025-2026 годов. Пока дошколята, школьники и родители подбирают наряды и запасаются канцтоварами, ответственные за подготовку и приемку образовательных учреждений люди не сидят без дела.

Всё лето шла работа по ремонтам, затем состоялась комиссионная приемка всех учреждений образования, а в областной столице их ни много, ни мало – 91!

На осмотр и проверку каждого из них у межведомственной комиссии ушла неделя, рассказывает начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Источник: ПЛН-FM