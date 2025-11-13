www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Эхо города: Подготовка Пскова к зимнему периоду

14.11.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Погода за окном начала соответствовать сезону. Всё чаще в прогнозах синоптиков слышим про мокрый снег и надвигающийся период постоянного снежного покрова. Автолюбители спешат в шиномонтаж переобувать технику к зиме. Коммунальщики тоже завершают подготовку к непростому, но неизбежному зимнему периоду. От готовности всех ответственных служб зависит ритм жизнедеятельности областной столицы: от того, насколько своевременно и качественно дорожники обработают и расчистят улично-дорожную сеть, а коммунальщики – дворы и междворовые проезды, парки и скверы, зависит вся логистика горожан. Тонкостями подготовки городского хозяйства к зиме мы поинтересовались у профильного заместителя главы администрации города Пскова Алексея Саенко.

 

 

