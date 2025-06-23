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«Кузница»: Трава быстро растет или ее медленно косят?

24.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Содержание городских пространств в летний период – тема программы сегодня.

Последние пару недель только ленивый в Пскове не говорил про то, что в этом сезоне город напоминает пампасы – трава по пояс. Кто виноват - подрядчики, управляющие компании, городские власти? Они ведь в ответе за весь город, а жителей и туристов не очень интересует, чья это территория. Трава растет быстро или косят ее медленно? Разберемся. Борщевик – как в Пскове борются с этим опасным растением? Чем обрабатывают? Погода сложная – позволяет ли соблюдать технологию? Уборка мусора: в ветреные дни пространство вокруг открытых площадок по сбору ТКО превращается в хаос разлетевшегося пластика. Видят ли власти в этом проблему и как собираются ее решать? Озеленение: сколько цветов в этом году на городских клумбах? Что у нас с санацией аварийных и посадкой новых деревьев? На все эти вопросы ответит заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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