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«Кузница»: (Не) Доступная связь и интернет?

08.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема программы сегодня коснулась практически каждого жителя Псковской области в последние недели – доступность мобильной связи и интернета. Несколько недель назад со связью появились проблемы. Это резко почувствовали жители крупных городов. Сколько псковичи будут жить в таких условиях? Как перестроиться на новые правила жизни? Что делают власти, чтобы смягчить последствия ограничения мобильной связи и интернета?

На все эти вопросы ответил начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Источник: ПЛН-FM



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