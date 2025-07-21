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«Кузница»: Самочувствие бизнеса в нынешних реалиях. Как работать?

22.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Федеральная налоговая служба России резко увеличила суммы претензий к бизнесу. В первом квартале 2025 года ФНС выписала компаниям и гражданам 190 млрд рублей штрафов и пеней, что стало историческим рекордом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года начисленная налоговой сумма увеличилась на 88 млрд рублей или на 86%. Основная ее часть - 183 млрд - пришлась на пени за налоговые недоимки. Дело в том, что ФНС усилила камеральный контроль (то есть удаленный, на основе сданной отчетности). Деньги отчаянно нужны федеральному бюджету, мы понимаем, в какое время и в каких обстоятельствах мы живем.

Тем не менее, платить бизнесу становится все сложнее: каждая третья компания жалуется на ухудшение финансового положения, а повышение ключевой ставки ЦБ, рост издержек приводят к кассовым разрывам. На этом фоне увеличиваются риски дефолтов и банкротств. Плюс к этому – ситуация с ограничением работы мобильного интернета: страдают логистика и такси, торговля и туризм. Многие предприниматели вынуждены нести непредвиденные расходы, ставить вайфай там, где это возможно. А что делать там, где невозможно? Как чувствует себя псковский бизнес в условиях нового пакета санкций, ограничений мобильного интернета и усиленного внимания налоговой? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем - уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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