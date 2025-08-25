www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова?

26.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Меньше, чем через неделю начнется новый учебный год. Лето пролетело, а впереди 9 месяцев интересной, интенсивной и сложной образовательной работы для педагогов, детей и родителей. Каковы результаты подготовки к ней? Просто ремонты и капитальные ремонты в рамках федеральной программы – как в этом году с ними справились? Как повели себя подрядчики? Есть ли несданные объекты? Какие новые школы откроют к 1 сентября? 

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с нашим экспертом – министром образования Псковской области Андреем Ермаковым.

 

