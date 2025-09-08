«Кузница»: Фестивалей много не бывает?

Летний сезон завершен. В Пскове и области прошло множество самых разных фестивалей: исторические, гастрономический, музыкальные, этно-культурные. Последние 2-3 сезона фестивали и праздники даже накладываются друг на друга (как, например, «Хельга» и «Довмонт Псковский», «Железный град» и «Сенокосная пора»), «перебивают» посетителей и выручку, иногда теряют в качестве. Есть и те фестивали, которые провести не удалось, как, например, «Наше море». Казалось бы, люди уже пресытились праздниками, но отмена этого фестиваля расстроила многих.

С точки зрения развития туризма большое число фестивалей – это благо: туристы так называемую «событийку» любят. А теперь гости могут посетить за выходные 2-3 фестиваля, а за неделю – несколько, а значит оставить у нас чуть больше денег, чем раньше. С другой стороны, а на какие деньги организуются все эти фестивали? Окупают ли они себя? Уместный вопрос, если мы говорим про экономику. И еще более уместный, если говорить про развитие культуры: например, не лучше ли было бы вкладывать эти средства в ремонты ДК в городах и на селе, в оборудование, в библиотеки? Разберемся в этой теме вместе с министром культуры Псковской области Илианной Петровой и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM