«Кузница»: Тепленькая пошла. Как стартовал отопительный сезон в Пскове?

Отопительный сезон в этом году в Пскове, как и в большинстве муниципалитетов, стартовал 29 сентября. Надо отдать должное, что власти не стали дожидаться истечения пяти суток, когда бы среднесуточная температура воздуха была +8 градусов. Закон позволяет подавать отопление по погодным условиям, что и было сделано. Большинство жителей региона восприняли это с благодарностью. По сравнению с прошлым годом отличия в числах старта практически нет. Как нет отличий в том, что всё равно остались те, кто к подаче тепла готов не был. Так, в Пскове отдельные многоквартирные дома оказались не подготовленными по причине разгильдяйства порядком обнаглевших управляющих компаний.

Как неготовность отдельных домов повлияла на общий запуск? Как в целом прошел процесс подключения самого большого города области к теплу? Как готовили своё хозяйство сотрудники «Псковских тепловых сетей» к новому отопительному сезону? Об этом и не только мы будем говорить с руководителем ПТС Игорем Максимовым и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM