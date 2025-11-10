«Кузница»: Летать нельзя отказаться

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

11.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Темой сегодняшней программы стал псковский аэропорт.  Последняя новость: число рейсов между Псковом и Москвой в неделю сократилось с 14 до 10. Осенне-зимнее расписание действует с 26 октября. Это значит, что теперь не всегда можно улететь, а вечером прилететь из столицы. Причина - не погода или отсутствие финансирования в регионе, а нехватка бортов у перевозчика. Пока ситуация останется такой до весны. А там - будем посмотреть. Но это повод узнать, как дела у нашей воздушной гавани? Куда мы летаем, помимо Москвы, а куда не летаем, хотя раньше летали? Возможно, есть планы на среднесрочной перспективе по маршрутам полетов? Или сейчас об этом лучше не думать? А что с аэропортовым комплексом – модернизация теперь нам только снится? Или всё в силе? 

Гость программы – генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов. 

 

