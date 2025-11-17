www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 ноября 14 ноября 13 ноября 18 ноября 27 октября 29 октября 14 ноября 30 октября Телефон прямого эфира 24 октября 8 октября 29 октября 31 октября 17 ноября 24 сентября 24 октября

«Кузница»: На пути к чистой воде

18.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня поговорим о работе по обеспечению населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением. Как водоканал провел сезон 2025 года? Как известно, год был чрезвычайно влажный, в регионе даже было объявлено ЧС по переувлажнению почвы. Как с таким количеством воды справилась псковская ливневка, выдержала ли нагрузку? Какие ремонты удалось выполнить за период уходящего года? Самые крупные и важные объекты сезона: коллектор на Западной сделан, работа на Запсковье продолжается? Каково отношение водоканала к ситуации судов заказчика и подрядчика станции умягчения воды? Как без нее работается, какие проблемы она помогла бы решить уже сейчас?

Об этом и многом другом поговорим с заместителем директора по производству МП города Пскова «Горводоканал» Олегом Панкевичем.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты



Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты