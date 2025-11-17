«Кузница»: На пути к чистой воде

Сегодня поговорим о работе по обеспечению населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением. Как водоканал провел сезон 2025 года? Как известно, год был чрезвычайно влажный, в регионе даже было объявлено ЧС по переувлажнению почвы. Как с таким количеством воды справилась псковская ливневка, выдержала ли нагрузку? Какие ремонты удалось выполнить за период уходящего года? Самые крупные и важные объекты сезона: коллектор на Западной сделан, работа на Запсковье продолжается? Каково отношение водоканала к ситуации судов заказчика и подрядчика станции умягчения воды? Как без нее работается, какие проблемы она помогла бы решить уже сейчас?

Об этом и многом другом поговорим с заместителем директора по производству МП города Пскова «Горводоканал» Олегом Панкевичем.

Источник: ПЛН-FM