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«Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове
30.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гости студии - эковолонтеры Полина Баженова и Софья Андреева. Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров - поговорит с ними о развитии школьного экологического волонтерства в городе Острове.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»
Источник: ПЛН-FM
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