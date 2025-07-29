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«Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове

30.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гости студии - эковолонтеры Полина Баженова и Софья Андреева. Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров - поговорит с ними о развитии школьного экологического волонтерства в городе Острове.

 

 

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»

 

Источник: ПЛН-FM



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