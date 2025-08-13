www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»?

14.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Олег Добрынин, Артем Татаренко, Константин Калиниченко рассуждали, нужен ли нам «берег турецкий»? Они обсудили: 

  • Как и где отдыхают псковичи?
  • Что изменилось в отдыхе за последние несколько лет?
  • Действительно ли внутренний туризм стал альтернативой зарубежному отдыху?

Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

Источник: ПЛН-FM



