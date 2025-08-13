09:00 «Люди труда»: Главный технолог завода «АВАР» Алексей Евсеев о секрете профессионального долголетия
«Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»?
14.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Олег Добрынин, Артем Татаренко, Константин Калиниченко рассуждали, нужен ли нам «берег турецкий»? Они обсудили:
- Как и где отдыхают псковичи?
- Что изменилось в отдыхе за последние несколько лет?
- Действительно ли внутренний туризм стал альтернативой зарубежному отдыху?
Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
