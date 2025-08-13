«Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Олег Добрынин, Артем Татаренко, Константин Калиниченко рассуждали, нужен ли нам «берег турецкий»? Они обсудили:

Как и где отдыхают псковичи?

Что изменилось в отдыхе за последние несколько лет?

Действительно ли внутренний туризм стал альтернативой зарубежному отдыху?

Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM