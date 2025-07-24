«Пастырь. Защитники Отечества»: Священники на войне

На днях, 21 июля, отмечался День военного духовенства. Эта дата была установлена в память о решении возродить институт военного священства, принятом в 2009 году в день Казанской иконы Божией Матери, издревле почитаемой покровительницы русского воинства.

В новом выпуске программы протоиерей Алексей Воронюк, настоятель храма успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, расскажет радиослушателям о военном духовенстве и о смысле работы священника там, где кипит война.

Источник: ПЛН-FM