«Пастырь. Защитники Отечества»: о военном священнике Александре Смирнове

22 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». Его провел настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

На этот раз героем программы стал священник 237-го полка 76-й дивизии, настоятель храма Косьмы и Дамиана (с Гремячей Горы) иерей Александр Смирнов. Батюшка всем сердцем полюбил десантное братство и был с ним с самого начала специальной военной операции. О буднях военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни иерея Александра Смирнова - в программе «Пастырь. Защитники Отечества».

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM