«Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным

Новый выпуск будет необычным, потому что его героем станет военный священник, пожелавший остаться неизвестным. Батюшка работает в зоне СВО и в целях безопасности не афиширует свое имя в публичном пространстве.О буднях псковского военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни расскажет настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM