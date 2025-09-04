www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным

05.09.2025 08:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск будет необычным, потому что его героем станет военный священник, пожелавший остаться неизвестным. Батюшка работает в зоне СВО и в целях безопасности не афиширует свое имя в публичном пространстве.О буднях псковского военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни расскажет настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

 

 

На что вам денег не хватает?













  смотреть результаты



