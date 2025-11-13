13.11.2025 12:34 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни
12.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли общественное обсуждение регионального бюджета или пора отменить этот симулятор?
12.11.2025 12:34 «Гайд-парк»: Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова об итогах муниципальной реформы
«Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом?
14.11.2025 08:39 «ПЛН-FM»
Слушайте завтра, 14 ноября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Главный вопрос, на который постарается ответить ведущий, священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, - как нам быть услышанными Богом? Всегда ли нас слышит Бог в молитвах и почему не идет навстречу нашим ожиданиям?
Источник: ПЛН-FM
