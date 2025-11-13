«Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом?

Слушайте завтра, 14 ноября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Главный вопрос, на который постарается ответить ведущий, священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, - как нам быть услышанными Богом? Всегда ли нас слышит Бог в молитвах и почему не идет навстречу нашим ожиданиям?

Источник: ПЛН-FM