«Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом?

14.11.2025 08:39 «ПЛН-FM»

Слушайте завтра, 14 ноября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Главный вопрос, на который постарается ответить ведущий, священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, - как нам быть услышанными Богом? Всегда ли нас слышит Бог в молитвах и почему не идет навстречу нашим ожиданиям?

 

 

