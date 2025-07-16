15.07.2025 18:20 «Дневной дозор»: Что делать с нестационарной и несанкционированной торговлей на улицах Пскова?
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«Зверьё моё»: Инопланетный гость
17.07.2025 08:20 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «Зверьё моё». К ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Дарья Чистякова и её питомец - канадский сфинкс Честер.
Гостья рассказала об особенностях содержания кошки, для которой характерно практически полное отсутствие шерсти. В каком уходе нуждаются такие животные? Как часто их нужно мыть, и каким образом согревать? Почему породистые тоже становятся отказниками? Что нужно знать о здоровье сфинксов? Какой у них темперамент? Как они переносят одиночество?
Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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