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«Зверье мое»: Жизнь с глухим бульдогом-альбиносом

31.07.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте завтра, 31 июля, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зверье мое». К ведущей Ульяне Лаблюк придет псковичка Ольга Авилова — владелица бульдога-альбиноса. Ее питомец Морти тоже поприсутствует в студии.

Гостья расскажет об особенностях содержания и воспитания белых французских бульдогов, а также перечислит главные плюсы и минусы данной породы. Поддаются ли глухие собаки дрессировке? В каком уходе они нуждаются, и что нужно знать о здоровье? Как правильно подобрать корм и выявить аллерген? На что нужно обращать внимание владельцам в летний период? Какая погода идеальна для бульдогов? Каким должен быть выгул, и какие игры требуются животным данной породы?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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