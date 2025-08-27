www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 августа 11 августа 13 августа 11 августа 7 августа 17 июля 11 августа 17 июля 12 августа 11 августа 12 августа Телефон прямого эфира 8 августа 8 августа 12 августа 11 августа

«Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться?

28.08.2025 08:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз ведет передачу Олег Добрынин, а бессменная ведущая Ульяна Лаблюк выступила в качестве гостьи. Она расскала о своих подопечных, в рядах которых недавно произошло пополнение. 

Как две кошки и кот с тонкой душевной организацией уживаются под одной крышей? В чём заключалась подготовка к приёму нового члена семьи, и почему выбор пал на собаку из приюта? С какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах, и удалось ли достичь успехов в налаживании контакта за 4 месяца? Какую роль в этом сыграл кинолог? 

Какие нюансы важно учитывать, если пёс возрастной, а его прошлое остаётся загадкой? И, самое главное, почему брать собаку из приюта — это не страшно, но выбор должен быть осознанным? 

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты