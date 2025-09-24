www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Зверье мое»: Как наладить контакт с собакой и окружающими

25.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк вновь придёт инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по поисково-спасательной службе, руководитель кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова, которая занимается с собаками с 2002 года. В студии также поприсутствует её питомица Микассу — она работает по поиску наркотических веществ и готовится по поиску тел погибших. Серия выпусков с Юлией Ивановой посвящена нюансам воспитания и базовой дрессировки собак. На этот раз речь пойдёт о важности налаживания контакта с собакой, развитии пищевой мотивации и полезных нагрузках.

 

 

Источник: ПЛН-FM



