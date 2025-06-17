«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А на ночь вам отключат интернет...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутат Брянской областной Думы предложил отключать ночью интернет парам, у которых нет детей. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM