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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А на ночь вам отключат интернет...

18.06.2025 12:58 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутат Брянской областной Думы предложил отключать ночью интернет парам, у которых нет детей. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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