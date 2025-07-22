«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Поиск информации - действие опасное...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В России приняли очередной запрещающий закон. На этот раз он запрещает искать информацию в интернете. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM