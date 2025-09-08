www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой...

09.09.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Президент Путин сказал на Восточном экономическом форуме, что экономика в России в будущем должна стать экономикой высоких зарплат. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



