«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой...
09.09.2025 12:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Президент Путин сказал на Восточном экономическом форуме, что экономика в России в будущем должна стать экономикой высоких зарплат. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
