«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не гудит уже родной завод...
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В СМИ прошла информация, что в Карелии закрылся метизный завод. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
