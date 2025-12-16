«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выгорании

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в нашей стране стало модным выбирать слово года. По версии «поэта и правдоруба» слово года - «выгорание»! Об этом его новая песня.

Источник: ПЛН-FM