«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выгорании

17.12.2025 18:27 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в нашей стране стало модным выбирать слово года. По версии «поэта и правдоруба» слово года - «выгорание»! Об этом его новая песня.

 

Источник: ПЛН-FM



