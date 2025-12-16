16.12.2025 12:35 «Обратный отсчет»: Иван Белугин об итогах 2025 года для Локнянского муниципального округа
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выгорании
17.12.2025 18:27 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В последнее время в нашей стране стало модным выбирать слово года. По версии «поэта и правдоруба» слово года - «выгорание»! Об этом его новая песня.
Источник: ПЛН-FM
