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«На пятой передаче»: Обновление российского автопарка и «Здравствуйте, грабли»

11.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

  • Законопроект о мерах воздействия на автовладельцев для обновления российского автопарка.
  • Эксперимент «Здравствуйте, грабли» - новый режим работы светофора Октябрьский - Некрасова.

Об этом подробнее - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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