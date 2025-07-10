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«На пятой передаче»: Обновление российского автопарка и «Здравствуйте, грабли»
11.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы:
- Законопроект о мерах воздействия на автовладельцев для обновления российского автопарка.
- Эксперимент «Здравствуйте, грабли» - новый режим работы светофора Октябрьский - Некрасова.
Об этом подробнее - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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