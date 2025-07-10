«На пятой передаче»: Обновление российского автопарка и «Здравствуйте, грабли»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

Законопроект о мерах воздействия на автовладельцев для обновления российского автопарка.

Эксперимент «Здравствуйте, грабли» - новый режим работы светофора Октябрьский - Некрасова.

Об этом подробнее - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM