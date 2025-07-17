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«На пятой передаче»: Все о комплексах фотовидеофиксации
18.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Гость студии — начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров. Он расскажет:
- Сколько комплексов фотовидеофиксации работает в Псковской области и сколько нарушений выявлено;
- Новые виды выявляемых нарушений;
- Работа мобильного комплекса на федеральных дорогах в Псковской области;
- Какие виды нарушений выявляет комплекс на площади Ленина;
- Особенности работы камер на непропуск пешеходов;
- Будут ли камеры штрафовать за езду без ОСАГО.
Источник: ПЛН-FM
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