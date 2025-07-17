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«На пятой передаче»: Все о комплексах фотовидеофиксации

18.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Гость студии — начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров. Он расскажет:

  • Сколько комплексов фотовидеофиксации работает в Псковской области и сколько нарушений выявлено;
  • Новые виды выявляемых нарушений;
  • Работа мобильного комплекса на федеральных дорогах в Псковской области;
  • Какие виды нарушений выявляет комплекс на площади Ленина;
  • Особенности работы камер на непропуск пешеходов;
  • Будут ли камеры штрафовать за езду без ОСАГО.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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