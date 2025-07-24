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«На пятой передаче»: Новации от Lada, симптоматичные ДТП и кому помешает перекрытие кольца на Инженерной

25.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

  • Новости автопрома - продажи BMW и новации от Lada;
  • Симптоматичные ДТП на Запсковье - какие могут быть последствия для всех;
  • Почему запретить СИМ - плохая идея;
  • Перекрытия кольца на Инженерной и неудобства для местных жителей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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