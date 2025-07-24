14:00 «Люди труда»: Как переломить отношение молодежи к реальному производству, раскажет Игорь Савицкий
12:50 «На пятой передаче»: Новации от Lada, симптоматичные ДТП и кому помешает перекрытие кольца на Инженерной
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«На пятой передаче»: Новации от Lada, симптоматичные ДТП и кому помешает перекрытие кольца на Инженерной
25.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы:
- Новости автопрома - продажи BMW и новации от Lada;
- Симптоматичные ДТП на Запсковье - какие могут быть последствия для всех;
- Почему запретить СИМ - плохая идея;
- Перекрытия кольца на Инженерной и неудобства для местных жителей.
Источник: ПЛН-FM
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