«На пятой передаче»: Штраф за распущенные волосы и штраф за выезд на «вафельницу»

15.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Программа посвящена штрафам и неотвратимость наказания. Основные темы: 

  • В России впервые за 15 лет снизилось количество нарушений ПДД - заметно это в Пскове или нет;
  • Штраф за распущенные волосы;
  • Штраф водителю BMW за выезд на встречку по видео;
  • Штраф за выезд на «вафельницу» - почему он нужен в Пскове.

 

Источник: ПЛН-FM



