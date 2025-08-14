14.08.2025 09:00 «Люди труда»: Главный технолог завода «АВАР» Алексей Евсеев о секрете профессионального долголетия
«На пятой передаче»: Штраф за распущенные волосы и штраф за выезд на «вафельницу»
15.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Программа посвящена штрафам и неотвратимость наказания. Основные темы:
- В России впервые за 15 лет снизилось количество нарушений ПДД - заметно это в Пскове или нет;
- Штраф за распущенные волосы;
- Штраф водителю BMW за выезд на встречку по видео;
- Штраф за выезд на «вафельницу» - почему он нужен в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
