«На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах

22.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы:
- С 1 сентября в России вырастут госпошлины для владельцев автомобилей;
- Новая госпошлина для автошкол - почему надо ждать роста цен на услуги;
- 50 рублей за просмотр данных об автомобиле;
- Споры вокруг наезда на пешехода на Ижорского Батальона;
- 8 лежачих полицейских в Хотицах - а есть ли смысл?
Источник: ПЛН-FM
