«На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах

22.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы: 

  • С 1 сентября в России вырастут госпошлины для владельцев автомобилей;
  • Новая госпошлина для автошкол - почему надо ждать роста цен на услуги;
  • 50 рублей за просмотр данных об автомобиле;
  • Споры вокруг наезда на пешехода на Ижорского Батальона;
  • 8 лежачих полицейских в Хотицах - а есть ли смысл?

 

Источник: ПЛН-FM



