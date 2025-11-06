«На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
«Переобувать» машину или еще рано? – тема новой программы:
- Надо уже переобуваться или еще можно подождать?
- «Шипы» или «липучки»? И использует ли еще кто-то всесезонную резину?
- Можно ли менять «резину» только на одной оси (спойлер: конечно, нет)
- Сколько ДТП в Псковской области связано с использованием шин по не сезону?
- Как попасть под арест за использование летних покрышек зимой?
В обсуждении участвовали:
- старший государственный инспектор технического надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Алексей Петров;
- председатель Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Родин;
- заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Кулешов.
А также в программе: погодный прогноз от начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой.
Источник: ПЛН-FM