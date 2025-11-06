«На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

«Переобувать» машину или еще рано? – тема новой программы:

- Надо уже переобуваться или еще можно подождать?

- «Шипы» или «липучки»? И использует ли еще кто-то всесезонную резину?

- Можно ли менять «резину» только на одной оси (спойлер: конечно, нет)

- Сколько ДТП в Псковской области связано с использованием шин по не сезону?

- Как попасть под арест за использование летних покрышек зимой?

В обсуждении участвовали:

- старший государственный инспектор технического надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Алексей Петров;

- председатель Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Родин;

- заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Кулешов.

А также в программе: погодный прогноз от начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой.

Источник: ПЛН-FM