«На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать

14.11.2025 13:05 «ПЛН-FM»

Гость студии - командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Алексей Андреев. Темами нового выпуска «На пятой передаче» станут:

  • Что опаснее для участников движения: ноябрь – один из самых коварных и темных месяцев, или зима с гололедицей?
  • Наезд на пешехода - наиболее типичные условия;
  • Основная причина столкновений автомашин на перекрёстке.
  • Как часто за рулем оказываются дети, несовершеннолетние без права управления?
  • Что делать, если вас заперли на парковке?
  • Надо ли поощрять выплатами сообщения о пьяных водителях.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



