«На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать
14.11.2025 13:05 «ПЛН-FM»
Гость студии - командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Алексей Андреев. Темами нового выпуска «На пятой передаче» станут:
- Что опаснее для участников движения: ноябрь – один из самых коварных и темных месяцев, или зима с гололедицей?
- Наезд на пешехода - наиболее типичные условия;
- Основная причина столкновений автомашин на перекрёстке.
- Как часто за рулем оказываются дети, несовершеннолетние без права управления?
- Что делать, если вас заперли на парковке?
- Надо ли поощрять выплатами сообщения о пьяных водителях.
Источник: ПЛН-FM
