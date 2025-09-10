«Особое мнение»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о роли оппозиции в современной политической реальности в России

Гость студии — председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко поговорил с ним о роли оппозиции в современной политической реальности в России.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва.

Источник: ПЛН-FM