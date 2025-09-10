www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Особое мнение»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о роли оппозиции в современной политической реальности в России

11.09.2025 19:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко поговорил с ним о роли оппозиции в современной политической реальности в России.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва.

