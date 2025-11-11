«Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней

Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Сегодня на острые вопросы ведущего программы - политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко - ответит заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова.

Источник: ПЛН-FM