«Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней

12.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Сегодня на острые вопросы ведущего программы - политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко - ответит заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова.

 

 

