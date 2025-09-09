08.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?
«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра
10.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.
Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о старте юбилейного театрального сезона. Весной 2026 года театру исполнится 120 лет. Как Дрампуш готовится к юбилею? Чем удивит зрителей? В чем секрет успеха «буфетных» спектаклей? Для чего Псковский драмтеатр подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Деловой России»?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати