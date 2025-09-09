«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о старте юбилейного театрального сезона. Весной 2026 года театру исполнится 120 лет. Как Дрампуш готовится к юбилею? Чем удивит зрителей? В чем секрет успеха «буфетных» спектаклей? Для чего Псковский драмтеатр подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Деловой России»?

Источник: ПЛН-FM