«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра

10.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о старте юбилейного театрального сезона. Весной 2026 года театру исполнится 120 лет. Как Дрампуш готовится к юбилею? Чем удивит зрителей? В чем секрет успеха «буфетных» спектаклей? Для чего Псковский драмтеатр подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Деловой России»?

 

 

