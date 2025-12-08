«Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа

В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

В 2025 году на Пушкиногорской земле произошли крупные изменения. В конце апреля был запущен газопровод, который привел в округ голубое топливо. Сразу после запуска газопровода начался прием заявок на догазификацию – подключение частных домовладений.

Ведущая обсудила с гостьей студии широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью округа. Оксана Филиппова рассказала о мероприятиях, проведенных к 80-летию Великой Победы, муниципальной реформе и работе территориальных общественные самоуправления (ТОС).

Источник: ПЛН-FM