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«Прессинг»: Возвращение цензуры, поколение Мизулиной и все вопросы туда

18.07.2025 12:30 «ПЛН-FM»

После предложения экс-министра культуры Михаила Швыдкого официально вернуть цензуру и заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о «времени военной цензуры» ведущие обсудят риски и преимущества контроля за контентом в СМИ специально поставленными людьми.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят, как система работала при царизме и в советскую эпоху, а также попытаются понять, чем сегодня для медийной сферы может обернуться откат к старой практике.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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