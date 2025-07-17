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«Прессинг»: Возвращение цензуры, поколение Мизулиной и все вопросы туда
18.07.2025 12:30 «ПЛН-FM»
После предложения экс-министра культуры Михаила Швыдкого официально вернуть цензуру и заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о «времени военной цензуры» ведущие обсудят риски и преимущества контроля за контентом в СМИ специально поставленными людьми.
Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят, как система работала при царизме и в советскую эпоху, а также попытаются понять, чем сегодня для медийной сферы может обернуться откат к старой практике.
Источник: ПЛН-FM
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