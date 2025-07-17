«Прессинг»: Возвращение цензуры, поколение Мизулиной и все вопросы туда

После предложения экс-министра культуры Михаила Швыдкого официально вернуть цензуру и заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о «времени военной цензуры» ведущие обсудят риски и преимущества контроля за контентом в СМИ специально поставленными людьми.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят, как система работала при царизме и в советскую эпоху, а также попытаются понять, чем сегодня для медийной сферы может обернуться откат к старой практике.

Источник: ПЛН-FM