www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 июля 28 июля 1 августа 11 июля 21 июля 29 июля 29 июля Телефон прямого эфира 17 июля 17 июля 1 августа Телефон прямого эфира 21 июля 21 июля 28 июля 17 июля

«Прессинг»: Антиэкстремизм, клеймо на лбу, госVPN и отягчающие обстоятельства

01.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Перед уходом на каникулы Госдума приняла закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов. Ведущие обсудят, как новые нормы скажутся на работе журналистов, краеугольным камнем работы которых является поиск информации и демонстрация обществу его проблем с предварительным их изучением.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят военные карикатуры Кукрыниксов на Гитлера со свастикой на лбу, обратят внимание на недоумение по поводу обновления законодательства главного «борца за чистоту интернета» Екатерины Мизулиной и поспорят о том, общественной пользы или вреда больше выйдет от необходимости знать список запрещенных материалов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты



Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты