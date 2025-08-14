«Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь

14.08.2025 09:00 «Люди труда»: Главный технолог завода «АВАР» Алексей Евсеев о секрете профессионального долголетия
15.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».
Ведущие Константин Калиниченко и Олег Добрынин вспоминают 90-е годы прошлого века и первое десятилетие века нынешнего, когда профессия журналиста была в почете и расцветали все жанры журналистики. Обмениваются мнениями о том, почему из региональной журналистики практически исчезли любая аналитика и публицистика (в том числе фельетоны). Высказывают мнение о том, спасет ли журналистику вливание свежей крови?
