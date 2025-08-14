www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 августа 12 августа 11 августа 12 августа 11 августа 7 августа 11 августа 17 июля 11 августа 11 августа 17 июля 13 августа Телефон прямого эфира 17 июля 12 августа 12 августа

«Прессинг»: Вымирающие жанры, медиадинозавры и свежая кровь

15.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие Константин Калиниченко и Олег Добрынин вспоминают 90-е годы прошлого века и первое десятилетие века нынешнего, когда профессия журналиста была в почете и расцветали все жанры журналистики. Обмениваются мнениями о том, почему из региональной журналистики практически исчезли любая аналитика и публицистика (в том числе фельетоны). Высказывают мнение о том, спасет ли журналистику вливание свежей крови?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты



Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты