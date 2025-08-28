27.08.2025 14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
«Прессинг»: Рецепт выживания
29.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг».
Юлия Магера и Константин Калиниченко попытаются разгадать феномен Псковской Ленты Новостей. В этом году она отмечает 25-летие. Это СМИ появилось в эпоху существования мастодонтов массовой коммуникации и расцвета новых медиа. Ведущие называют причины, по которым ПЛН заняла в регионе лидирующую позицию, когда независимые проекты закрывались, а бюджетные стремительно теряли доверие аудитории.
