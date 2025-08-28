www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Прессинг»: Рецепт выживания

29.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко попытаются разгадать феномен Псковской Ленты Новостей. В этом году она отмечает 25-летие. Это СМИ появилось в эпоху существования мастодонтов массовой коммуникации и расцвета новых медиа. Ведущие называют причины, по которым ПЛН заняла в регионе лидирующую позицию, когда независимые проекты закрывались, а бюджетные стремительно теряли доверие аудитории.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










