«Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды

12.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как за тридцать лет с момента зарождения пресс-службы официальных органов и ведомств, существующие за бюджетные деньги, превратились из проводников информации в очаг медийного саботажа.

Ведущие приводят типологию сотрудников современных пресс-служб и спорят об их будущем, называя примеры наиболее грязной работы, а также успешного взаимодействия со СМИ. В студии упоминают руководителей высокого ранга, обходящихся вовсе без пиарщиков, из-за чего ведущие задаются вопросом - не пора ли ликвидировать все пресс-службы?

 

 

 

