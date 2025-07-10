«Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».

Летние каникулы в самом разгаре, и дети больше времени проводят дома. Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудили, как обеспечить их безопасность, а также поделились советами по семейному отдыху на природе и поговорили о том, как безопасно проводить время в лесу, на воде и что делать при пожаре. Раскрыть тему им помогли эксперты:

Юрий Покатов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области

Юлия Царева, главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

Источник: ПЛН-FM