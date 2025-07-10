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«Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха
11.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».
Летние каникулы в самом разгаре, и дети больше времени проводят дома. Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудили, как обеспечить их безопасность, а также поделились советами по семейному отдыху на природе и поговорили о том, как безопасно проводить время в лесу, на воде и что делать при пожаре. Раскрыть тему им помогли эксперты:
- Юрий Покатов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области
- Юлия Царева, главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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